Потужні вибухи лунають у Запоріжжі
Вночі, 30 червня, у більшості областей України почала лунати сирена повітряної тривоги. Також повідомляється про вибухи у Запоріжжі.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
Вибухи у Запоріжжі 30 червня, вночі
Місцеві пабліки повідомляють, що лунають вибухи у Запоріжжі.
Повідомляється також, що працює українська ППО.
01:16:
Наразі повітряна небезпека в регіоні триває. Тож усіх просять перебувати у безпечному місці.
Повітряна тривога по Україні
Повітряна тривога почала ширитися з опівночі. Повітряни Сили України повідомляють про загрозу дронової атаки.
01:24:
Повітряна тривога шириться Україною. Додаються Миколаївська та Херсонська області.
Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:
Нагадаємо, минулої ночі ворог також не давав Україні спокою. Кілька разів по всій країні оголошувалася повітряна тривога. Повітряні Сили України повідомляли про загрозу балістичної атаки.
У кількох регіонах лунали вибухи. Зокрема, у Запоріжжі та Харкові. Противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури. Добре працювала українська ППО.