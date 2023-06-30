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Потужні вибухи лунають у Запоріжжі

30 червня 2023 01:00
оновлено: 01:26
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Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Запоріжжі 30 червня вночі
Потужні вибухи лунають у Запоріжжі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 30 червня, у більшості областей України почала лунати сирена повітряної тривоги. Також повідомляється про вибухи у Запоріжжі.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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Вибухи у Запоріжжі 30 червня, вночі

Місцеві пабліки повідомляють, що лунають вибухи у Запоріжжі. 

Повідомляється також, що працює українська ППО.

01:16:

Наразі повітряна небезпека в регіоні триває. Тож усіх просять перебувати у безпечному місці.

Повітряна тривога по Україні

Повітряна тривога почала ширитися з опівночі. Повітряни Сили України повідомляють про загрозу дронової атаки.

01:24:

Повітряна тривога шириться Україною. Додаються Миколаївська та Херсонська області.

Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

Нагадаємо, минулої ночі ворог також не давав Україні спокою. Кілька разів по всій країні оголошувалася повітряна тривога. Повітряні Сили України повідомляли про загрозу балістичної атаки.

У кількох регіонах лунали вибухи. Зокрема, у Запоріжжі та Харкові. Противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури. Добре працювала українська ППО.

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