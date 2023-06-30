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Мощные взрывы раздаются в Запорожье

30 июня 2023 01:00
обновлено: 01:22
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Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Запорожье 30 июня ночью
Мощные взрывы раздаются в Запорожье. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 30 июня, в большинстве областей Украины начала раздаваться сирена воздушной тревоги. Также сообщается о взрывах в Запорожье.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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Взрывы в Запорожье 30 июня, ночью

Местные паблики сообщают, что раздаются взрывы в Запорожье.

Сообщается также, что работает украинская ПВО.

01:16:

В настоящее время воздушная опасность в регионе продолжается. Так что всех просят находиться в безопасном месте.

Воздушная тревога по Украине

Воздушная тревога начала распространяться с полуночи. Воздушные Силы Украины сообщают об угрозе атаки дрона.

Напомним, минувшей ночью враг также не давал Украине покоя. Несколько раз по всей стране объявлялась воздушная тревога. Воздушные Силы Украины сообщали об угрозе баллистической атаки.

В нескольких регионах раздавались взрывы. В частности, в Запорожье и в Харькове. Противник применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры. Хорошо работала украинская ПВО.

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