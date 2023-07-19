Вибухи в Дніпропетровській області 19 липня: нічна атака ворога

Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

Вночі, 19 липня, через ворожу атаку по Україні у Дніпропетровській області лунають потужні вибухи. За попередніми даними, працює наша ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Потужні вибухи у Дніпропетровській області вночі 19 липня

Повідомляється, що в Дніпропетровській області чутно вибухи. За попередніми даними, працює ППО.

В Офісі Президента України вкотре нагадують, не знімати роботу ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях. Також вночі ворог завдав удару по Харківській області. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон.

Також ми писали, що атака на Кримський міст, яка відбулася 17 липня, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України. Рух перекрито для всіх видів транспорту.

Російська окупаційна влада перенаправила інтенсивний цивільний транспорт з окупованого Криму до Росії через окупований південь України, а російські джерела повідомили про значні затори в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області в бік Мелітополя.