У повітрі ворожі шахеди. Фото: Google

Вночі, 21 червня у багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Потужні вибухи чути у кількох регіонах. Близько 5 ранку сильні вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Хмельницькій області 21 червня вночі

Моніторингові канали пишуть, що в області було дуже гучно.

Ймовірно, працює українська ППО.

У Хмельницькій обласній адміністрації вимагають усім перебувати в укритті.

"У Хмельницькій області були чутні вибухи. Залишайтесь в укриттях!" — йдеться у заяві відомства у Telegram.

Нагадаємо, вночі, 21 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" після першої ночі. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників.

Також ми писали, що вночі 20 червня, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили повітряної оборони ЗСУ знищили 32 із 35 застосованих противником дронів-камікадзе.