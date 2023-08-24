В окупованому Донецьку лунають потужні вибухи: подробиці

Потужні вибухи в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вночі 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після інциденту сталася пожежа на території магазину.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повідомляється, що гучних вибухів у Донецьку було кілька. Перед цим пропагандистські ресурси розповідали про обстріл.

Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.

Також ми писали, що у Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.