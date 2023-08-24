В окупованому Донецьку лунають потужні вибухи: подробиці
24 серпня 2023 04:08
Потужні вибухи в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі
Вночі 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після інциденту сталася пожежа на території магазину.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Повідомляється, що гучних вибухів у Донецьку було кілька. Перед цим пропагандистські ресурси розповідали про обстріл.
Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.
Також ми писали, що у Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.