Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В окупованому Донецьку лунають потужні вибухи: подробиці arrow

В окупованому Донецьку лунають потужні вибухи: подробиці

24 серпня 2023 04:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В окупованому Донецьку лунають потужні вибухи: подробиці
Потужні вибухи в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після інциденту сталася пожежа на території магазину.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи у Донецьку

Повідомляється, що гучних вибухів у Донецьку було кілька. Перед цим пропагандистські ресурси розповідали про обстріл.

Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Також ми писали, що у Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

17:44 Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз