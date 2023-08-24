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В оккупированном Донецке раздаются мощные взрывы: подробности

24 августа 2023 04:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В оккупированном Донецке раздаются мощные взрывы: подробности
Мощные взрывы в оккупированном Донецке. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 24 августа во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. После инцидента произошел пожар на территории магазина.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Донецке

Сообщается, что громких взрывов в Донецке было несколько. Перед этим пропагандистские ресурсы рассказывали об обстреле.

Напомним, 23 августа российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что в Ромнах Сумской области завершилась операция по разбору завалов после удара по школе. В результате атаки оккупантов увеличилось количество погибших.

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