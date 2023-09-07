Взрывы в Сумах ночью 7 сентября: что известно об ударе РФ

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Мощные взрывы прогремели в Сумах ночью, 7 сентября. РФ снова пытается нанести удар по Украине, в области объявлена воздушная тревога, есть ракетная опасность.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумах ночью 7 сентября

Обновлено 00:38. В Сумах были слышны сильные взрывы, прогремевшие во время воздушной тревоги.

Обновить 00:40. Тем временем, воздушная тревога объявлена в Сумской и Одесской области. В первой — ракетная опасность, в другой — угроза удара БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обстрел рынка в Константиновке — целенаправленный теракт со стороны России. При этом он уточнил, что лично находился в Константиновке и проинформирован о том месте, которое стало мишенью для предполагаемых российских атак.

Добавим, что Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате обстрела Константиновки на Донетчине 17 погибших. Однако из-за того, что некоторые тела очень изуродовали, нужно делать экспертизы ДНК.