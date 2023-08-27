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Мощный сигнал для россиян: Гуменюк о событиях в Крыму

27 августа 2023 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гуменюк прокомментировала высадку ГУР в Крыму
Взрывы в Крыму. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне начинают ощущать опасность во временно оккупированном украинском Крыму и ищут пути отступления. Даже ракетоносители постепенно передислоцируют в Азовское море.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Представитель ОК "Юг" отвечая на вопросы о произошедших 23 и 24 августа событиях в Крыму, таких как высадка украинских защитников на территории полуострова отметила, что Украина планировала быть в Крыму в августе — мы были в Крыму в августе.

"Поэтому это очень мощный сигнал для врага, чей на самом деле Крым", — сказала она.

Удары по Крыму

25 августа был нанесен удар по российской 126-й гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. В ГУР подтвердили поражение.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о защите россиян временно оккупированного Крыма. По его словам, полуостров становится менее защищенным. Это позволит Украине вернуть Крым.

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