Повітряна тривога вночі 16 червня

Повітряна тривога на півдні України: загроза "шахедів"
Сьогодні вночі, 16 червня, знову в Україні лунає повітряна тривога. Є загроза атаки "шахедів".
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні
Оновлено 00:15. Повітряні сили інформують про "шахеди" в Одеській і Миколаївській областях.
Оновлено 00:19. Повітряна тривога в південних областях України, а саме в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Оновлено 00:26. Вибухи в Миколаївській області.
Оновлено 00:35. "Почервоніли" Сумська, Чернігівська та Полтавська області.
Оновлено 00:39. Інформують про загрозу "шахедів" для Сумської та Чернігівської областей.
Оновлено 00:41. Повітряні сили ЗСУ інформують про ракетну небезпека на півночі.
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Нагадаємо, що в четвер, 15 червня, в Україні лунали сирени повітряної тривоги. Була загроза ракетної атаки.
Також ми писали, що вночі, 15 червня, в Україні під час масштабної повітряної тривоги лунали чергові вибухи в Одеські області. Попередньо, цілі збила ППО.
Додамо, що російські окупаційні війська вчора, 15 червня, обстріляли село Зеленівка, що розташоване на північ від Херсона. Загинула одна місцева мешканка, інша була поранена.