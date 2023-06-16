Повітряна тривога вночі 16 червня

Російські безпілотники в небі. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 16 червня, знову в Україні лунає повітряна тривога. Є загроза атаки "шахедів".

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:15. Повітряні сили інформують про "шахеди" в Одеській і Миколаївській областях.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:19. Повітряна тривога в південних областях України, а саме в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:26. Вибухи в Миколаївській області.

Оновлено 00:35. "Почервоніли" Сумська, Чернігівська та Полтавська області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:39. Інформують про загрозу "шахедів" для Сумської та Чернігівської областей.

Оновлено 00:41. Повітряні сили ЗСУ інформують про ракетну небезпека на півночі.

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Нагадаємо, що в четвер, 15 червня, в Україні лунали сирени повітряної тривоги. Була загроза ракетної атаки.

Також ми писали, що вночі, 15 червня, в Україні під час масштабної повітряної тривоги лунали чергові вибухи в Одеські області. Попередньо, цілі збила ППО.

Додамо, що російські окупаційні війська вчора, 15 червня, обстріляли село Зеленівка, що розташоване на північ від Херсона. Загинула одна місцева мешканка, інша була поранена.