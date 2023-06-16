Повітряна тривога вночі 16 червня

Воздушная тревога на юге Украины: угроза "шахедов"
Сегодня ночью, 16 июня, снова в Украине раздается воздушная тревога. Есть угроза атаки "шахедов".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине
Обновлено 00:15. Воздушные силы информируют о "шахедах" в Одесской и Николаевской областях.
Обновлено 00:19. Воздушная тревога в южных областях Украины, а именно в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Обновлено 00:26. Взрывы в Николаевской области.
Обновлено 00:35. "Покраснели" Сумская, Черниговская и Полтавская области.
Обновлено 00:39. Информируют об угрозе "шахедов" для Сумской и Черниговской областей.
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Напомним, что в четверг, 15 июня, в Украине звучали сирены воздушной тревоги. Была угроза ракетной атаки.
Также мы писали, что ночью, 15 июня, в Украине во время масштабной воздушной тревоги раздавались очередные взрывы в Одесские области. Предварительно цели сбила ПВО.
Добавим, что российские оккупационные войска вчера, 15 июня, обстреляли село Зеленовка, расположенное к северу от Херсона. Погибла одна местная жительница, другая была ранена.