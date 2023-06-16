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Воздушная тревога на юге Украины: угроза "шахедов"

16 июня 2023 00:14
обновлено: 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 16 червня
Российские беспилотники в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 16 июня, снова в Украине раздается воздушная тревога. Есть угроза атаки "шахедов".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:15. Воздушные силы информируют о "шахедах" в Одесской и Николаевской областях.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:19. Воздушная тревога в южных областях Украины, а именно в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тривога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:26. Взрывы в Николаевской области.

Обновлено 00:35. "Покраснели" Сумская, Черниговская и Полтавская области.

Воздушная тривога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:39. Информируют об угрозе "шахедов" для Сумской и Черниговской областей.

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Напомним, что в четверг, 15 июня, в Украине звучали сирены воздушной тревоги. Была угроза ракетной атаки.

Также мы писали, что ночью, 15 июня, в Украине во время масштабной воздушной тревоги раздавались очередные взрывы в Одесские области. Предварительно цели сбила ПВО.

Добавим, что российские оккупационные войска вчера, 15 июня, обстреляли село Зеленовка, расположенное к северу от Херсона. Погибла одна местная жительница, другая была ранена.

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