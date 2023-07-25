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Повітряна тривога шириться далі: ворожі цілі прямують на Захід

25 липня 2023 02:54
оновлено: 03:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться далі: ворожі цілі прямують на Захід
Безпілотник у повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 25 липня, повітряна тривога продовжує поширюватися Україною. Так, почервоніли Рівненська та Хмельницька області, що свідчить про те, що небезпека рухається на Захід.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:55. Повітряна тривога поширилася й на низку західних областей. 

"Рівненська, Хмельницька області — ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляють Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:03. Небезпека поширилася й на Тернопільщину, про що повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

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