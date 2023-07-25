Повітряна тривога шириться далі: ворожі цілі прямують на Захід

Безпілотник у повітряному просторі. Фото: google.com

Вночі, 25 липня, повітряна тривога продовжує поширюватися Україною. Так, почервоніли Рівненська та Хмельницька області, що свідчить про те, що небезпека рухається на Захід.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:55. Повітряна тривога поширилася й на низку західних областей.

"Рівненська, Хмельницька області — ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляють Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:03. Небезпека поширилася й на Тернопільщину, про що повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

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