Повітряна тривога шириться далі: ворожі цілі прямують на Захід
25 липня 2023 02:54
оновлено: 03:05
Безпілотник у повітряному просторі. Фото: google.com
Вночі, 25 липня, повітряна тривога продовжує поширюватися Україною. Так, почервоніли Рівненська та Хмельницька області, що свідчить про те, що небезпека рухається на Захід.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 02:55. Повітряна тривога поширилася й на низку західних областей.
"Рівненська, Хмельницька області — ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 03:03. Небезпека поширилася й на Тернопільщину, про що повідомляють Повітряні сили.
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