Воздушная тревога распространяется далее: враждебные цели идут на Запад

Беспилотник в воздухе. Фото: google.com

Ночью, 25 июля, воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Так, покраснели Ровенская и Хмельницкая области, что свидетельствует о том, что опасность движется на Запад.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:55. Воздушная тревога распространилась и на ряд западных областей.

"Ровенская, Хмельницкая области - ракетная опасность связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА" , - сообщают Воздушные силы.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:03. Опасность распространилась и на Тернопольщину, о чем сообщают воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

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