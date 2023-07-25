Воздушная тревога распространяется далее: враждебные цели идут на Запад
25 июля 2023 02:54
обновлено: 03:05
Беспилотник в воздухе. Фото: google.com
Ночью, 25 июля, воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Так, покраснели Ровенская и Хмельницкая области, что свидетельствует о том, что опасность движется на Запад.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 02:55. Воздушная тревога распространилась и на ряд западных областей.
"Ровенская, Хмельницкая области - ракетная опасность связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА" , - сообщают Воздушные силы.
Обновлено 03:03. Опасность распространилась и на Тернопольщину, о чем сообщают воздушные силы.
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