Воздушная тревога распространяется ночью 24 августа: какие области в опасности

Беспилотники улетают в небе. Фото: google.com

В Украине, 24 августа, объявили об активности российской авиации и угрозе применения баллистики. Воздушная тревога охватила большинство областей Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 24 августа

После часа ночи 24 августа в Украине в некоторых областях объявили о воздушной тревоге. В частности, под вражеским огнем оказались:

Полтавская,

Сумская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Харьковской области.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, 23 августа около 16:50 в некоторых областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. Была ракетная опасность. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что были зафиксированы вероятные пуски ракет "Калибр".

Мы писали, что 23 августа российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что в Ромнах Сумской области завершилась операция по разбору завалов после удара по школе. В результате атаки кафиров увеличилось количество погибших.