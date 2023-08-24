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Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности

24 августа 2023 01:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога распространяется ночью 24 августа: какие области в опасности
Беспилотники улетают в небе. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине, 24 августа, объявили об активности российской авиации и угрозе применения баллистики. Воздушная тревога охватила большинство областей Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 24 августа

После часа ночи 24 августа в Украине в некоторых областях объявили о воздушной тревоге. В частности, под вражеским огнем оказались:

  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Харьковской области.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, 23 августа около 16:50 в некоторых областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. Была ракетная опасность. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что были зафиксированы вероятные пуски ракет "Калибр".

Мы писали, что 23 августа российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что в Ромнах Сумской области завершилась операция по разбору завалов после удара по школе. В результате атаки кафиров увеличилось количество погибших.

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