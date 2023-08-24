Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека
Сьогодні вдень, 24 серпня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
"Вся Україна - ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог виглядає ось так:
Нагадаємо, серед вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.
Також ми писали, що у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.
Додамо, вранці 23 серпня російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі.