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Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека

24 серпня 2023 15:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека
Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 24 серпня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

"Вся Україна - ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог виглядає ось так: 

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, серед вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

Також ми писали, що у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Додамо, вранці 23 серпня російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. 

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