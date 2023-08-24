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Воздушная тревога распространяется по Украине: в Одессе раздаются взрывы

24 августа 2023 23:30
обновлено: 23:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога ночью 25 августа: чем атакует враг
Пуск вражеских ракет. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 25 августа в Украине объявили об активности российской авиации и угрозе применения баллистики. Воздушная тревога охватила несколько областей Украины. Сразу начала поступать информация о взрывах в Одесской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 25 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что на юге страны есть ракетная опасность.

Взрывы в Одесской области

Сообщается, что раздаются взрывы в Одесской области. Громко в Черноморске. Местные власти просят не снимать работу ПВО.

23:40:

Начали объявлять отбои воздушной тревоги по областям.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, 24 августа, днем, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности. Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

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