Воздушная тревога ночью 25 августа: чем атакует враг

Воздушная тревога распространяется по Украине: в Одессе раздаются взрывы
Ночью 25 августа в Украине объявили об активности российской авиации и угрозе применения баллистики. Воздушная тревога охватила несколько областей Украины. Сразу начала поступать информация о взрывах в Одесской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине ночью 25 августа
Мониторинговые каналы сообщают, что на юге страны есть ракетная опасность.
Взрывы в Одесской области
Сообщается, что раздаются взрывы в Одесской области. Громко в Черноморске. Местные власти просят не снимать работу ПВО.
23:40:
Начали объявлять отбои воздушной тревоги по областям.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, 24 августа, днем, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности. Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.