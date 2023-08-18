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Воздушная тревога в Украине: объявлена ракетная опасность

18 августа 2023 13:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине днем 18 августа: ракетная опасность
Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 18 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ .

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В Воздушных силах ВСУ рассказали, что зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины:

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня под утро, 17 августа, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал ракеты.

Также мы писали, что в среду, 16 августа, российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 18-летний парень, еще четыре человека пострадали.

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