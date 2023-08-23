Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека
Сьогодні, 23 серпня, близько 16:50 в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Наразі є ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано ймовірні пуски ракет "Калібр".
Наразі небезпека є для таких областей України:
Оновлено 17:14. Було зафіксовано швидкісні повітряні цілі з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області. Ймовірно, це крилаті ракети.
Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.
Також ми писали, що у Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.