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Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека

23 серпня 2023 17:05
оновлено: 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека
Оголошено ракетну небезпеку
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 серпня, близько 16:50 в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Наразі є ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано ймовірні пуски ракет "Калібр".

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі небезпека є для таких областей України:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 17:14. Було зафіксовано швидкісні повітряні цілі з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області. Ймовірно, це крилаті ракети.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Також ми писали, що у Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.

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