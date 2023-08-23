Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность

Объявлена ракетная опасность

Сегодня, 23 августа, около 16:50 в некоторых областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. В настоящее время есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что были зафиксированы вероятные пуски ракет "Калибр".

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас опасность есть для таких областей Украины:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 17:14. Были зафиксированы скоростные воздушные цели из Николаевской в направлении Кировоградской области. Вероятно, это крылатые ракеты.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что в Ромнах Сумской области завершилась операция по разбору завалов после удара по школе. В результате атаки оккупантов увеличилось количество погибших.