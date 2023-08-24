Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность
Сегодня днем, 24 августа, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.
Также мы писали, что в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.
Добавим, утром 23 августа российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.