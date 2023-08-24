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Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность

24 августа 2023 15:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 24 августа, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Также мы писали, что в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Добавим, утром 23 августа российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие. 

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