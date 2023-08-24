Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

Сегодня днем, 24 августа, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Также мы писали, что в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Добавим, утром 23 августа российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.