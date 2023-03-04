Повітряна тривога в Україні: у Запоріжжі пролунали вибухи
У суботу, 4 березня, у низці областей України розпочалась повітряна тривога. У Запоріжжі пролунали два вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
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Вибухи у Запоріжжі
За даними Суспільного, у Запоріжжі було чутно два вибухи.
"Перебувайте у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги! Не розповсюджуйте фото та відео матеріали — не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Ворог не полишає мети залякати мирне населення. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України", — наголосили у Запорізькій обласній державній адміністрації.
Також за інформацією місцевих ЗМІ, через вибухи деякі райони у Запоріжжі — без електроенергії.
Повідомляється, що для областей, у яких оголошена повітряна тривога, є загроза застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки, під завалами виявили тіла загиблих.
Додамо, станом на 4 березня ліквідація наслідків обстрілу в Запоріжжі триває. Кількість загиблих збільшилась до десяти.
Також ми писали, що Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, будуть відповідати за усе скоєне зло.