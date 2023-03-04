Воздушная тревога в Украине: в Запорожье раздались взрывы
В субботу, 4 марта, в ряде областей Украины началась воздушная тревога. В Запорожье прогремели два взрыва.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
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Взрывы в Запорожье
По данным Общественного, в Запорожье было слышно два взрыва.
"Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги! Не распространяйте фото и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Враг не оставляет цели запугать мирное население. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины", — подчеркнули в Запорожской областной государственной администрации.
Также, по информации местных СМИ, из-за взрывов некоторые районы в Запорожье — без электроэнергии.
Сообщается, что для областей, в которых объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки, под завалами уже обнаружены тела погибших.
Добавим, по состоянию на 4 марта, ликвидация последствий обстрелов в Запорожье продолжается. Число погибших увеличилось до десяти.
Также мы писали, что Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.