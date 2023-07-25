Взрывы возле Киева ночью 25 июля: детали от КГВА

Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня, 25 июля, в Киеве, а также в других регионах страны слышны взрывы, сохраняется воздушная тревога. Ее причиной является угроза атаки врагом беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Взрывы возле столицы подтвердили в КГВА.

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Обновлено 04:07. В КГВА подтверждают работу ПВО возле столицы. Также отмечают, что угроза атаки БпЛА сохраняется.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 04:28. В настоящее время в ряде областей Украины до сих пор сохраняется воздушная тревога. Угроза удара БпЛА остается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что повторные взрывы прогремели ночью, 25 июля, в Киевской области. Регион до сих пор "красный", опасность сохраняется.

Также мы писали, что в Киевской области возле столицы прогремели взрывы ночью, 25 июля. По официальным данным, работает ПВО.

Добавим, что воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Так, ночью, 25 июля, покраснела Киевская и значительная часть других областей. На Востоке есть угроза баллистики, а в других регионах угроза БпЛА.