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Угроза БпЛА для Киева продолжается: в КГВА подтвердили взрывы возле столицы

25 июля 2023 04:03
обновлено: 04:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы возле Киева ночью 25 июля: детали от КГВА
Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 25 июля, в Киеве, а также в других регионах страны слышны взрывы, сохраняется воздушная тревога. Ее причиной является угроза атаки врагом беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Взрывы возле столицы подтвердили в КГВА.

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Обновлено 04:07. В КГВА подтверждают работу ПВО возле столицы. Также отмечают, что угроза атаки БпЛА сохраняется.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 04:28. В настоящее время в ряде областей Украины до сих пор сохраняется воздушная тревога. Угроза удара БпЛА остается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что повторные взрывы прогремели ночью, 25 июля, в Киевской области. Регион до сих пор "красный", опасность сохраняется.

Также мы писали, что в Киевской области возле столицы прогремели взрывы ночью, 25 июля. По официальным данным, работает ПВО.

Добавим, что воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Так, ночью, 25 июля, покраснела Киевская и значительная часть других областей. На Востоке есть угроза баллистики, а в других регионах угроза БпЛА.

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