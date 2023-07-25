Вибухи в Київській області вночі 25 липня: подробиці удару РФ

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Повторні вибухи пролунали вночі, 25 липня, в Київській області. Попередньо, ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Київській області вночі 25 липня

Оновлено 03:05. За даними моніторингових пабліків, на Київщині знову працює ППО.

Оновлено 03:07. Також наразі повітряна тривога зберігається в північних та західних областях. У Тернопільській області вже кілька разів підряд оголошували тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:13. Повторні вибухи в Київській області. Місцеві ЗМІ повідомляють про роботу ППО.

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