Вибухи в Київській області вночі 25 липня: подробиці удару РФ

У Київській області повторні вибухи: подробиці удару
25 липня 2023 03:02
оновлено: 03:14
Термінова новина
Повторні вибухи пролунали вночі, 25 липня, в Київській області. Попередньо, ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи в Київській області вночі 25 липня
Оновлено 03:05. За даними моніторингових пабліків, на Київщині знову працює ППО.
Оновлено 03:07. Також наразі повітряна тривога зберігається в північних та західних областях. У Тернопільській області вже кілька разів підряд оголошували тривогу.
Оновлено 03:13. Повторні вибухи в Київській області. Місцеві ЗМІ повідомляють про роботу ППО.
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