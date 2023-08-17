Воздушная тревога в Украине: в РФ взлетел истребитель МиГ-31К

В РФ взлетел истребитель МиГ-31К

В пятницу, около 21:21, в Украине объявили воздушную тревогу. Она связана со взлетом истребителя МиГ-31К с территории РФ.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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Воздушная тревога 17 августа

21:21 все области Украины "покраснели" из-за взлета истребителя МиГ-31К с территории РФ. Он является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

21:30 все области Украины "покраснели".

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 17 августа около 16:20 почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Была ракетная опасность.

Позже, около 19:10, Украиной снова начала распространяться воздушная тревога. В РФ опьять взлетел истребитель Миг-31К.

Также мы писали, что в последнее время в Украине увеличилось количество воздушных тревог. В Воздушных Силах говорят, что это связано с интенсивными сражениями на земле, из-за чего враг поднимает в небо свою авиацию.