Воздушная тревога в Украине: в РФ взлетел истребитель МиГ-31К
В пятницу, около 21:21, в Украине объявили воздушную тревогу. Она связана со взлетом истребителя МиГ-31К с территории РФ.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Воздушная тревога 17 августа
21:21 все области Украины "покраснели" из-за взлета истребителя МиГ-31К с территории РФ. Он является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Карта тревог
21:30 все области Украины "покраснели".
Напомним, 17 августа около 16:20 почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Была ракетная опасность.
Позже, около 19:10, Украиной снова начала распространяться воздушная тревога. В РФ опьять взлетел истребитель Миг-31К.
Также мы писали, что в последнее время в Украине увеличилось количество воздушных тревог. В Воздушных Силах говорят, что это связано с интенсивными сражениями на земле, из-за чего враг поднимает в небо свою авиацию.