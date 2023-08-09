Воздушная тревога вечером 9 августа: угроза удара ракетами и БпЛА

Ракеты летят в небе. Фото: google.com

Вечером, 9 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. Из-за взлета бомбардировщика МиГ-31К предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога вечером 9 августа

Обновлено 23:30. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности из-за взлета бомбардировщика МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Таким образом, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:35. Также Воздушные силы сообщают об угрозе атаки БпЛА в Сумской и Черниговской областях.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:56. "Сумская, Полтавская, Черниговская области угроза применения врагом ударных БпЛА остается. Оставайтесь в укрытиях!", — сообщают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Напомним, что в среду, 9 июня, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с территории РФ. Во всех областях была ракетная опасность.

Также мы сообщали, что вечером, 8 августа, во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Была ракетная опасность.

Добавим, что в среду, 9 августа, российские войска жестко обстреляли Запорожье. В результате обстрела погибли люди.