Повітряна тривога в Україні — зафіксовано запуск ракет

Ракета в небі. Фото: EPA

В деяких північних областях України оголосили повітряну тривогу вранці, 17 квітня. Стало відомо, що російські окупанти запустили ракети у бік деяких регіонів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингових пабліках.

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08:49 оголосили повітряну тривогу у Сумській, Чернігівській та Київській областях. Стало відомо, що окупанти випустили ракету у напрямку Чернігова.

08:54 повітряну тривогу оголосили ще у Черкаській та Полтавській областях.

Скриншот дописів

08:55-08:57 стало відомо про додаткові повітряні цілі на півночі Чернігівщини.

Скриншот дописів

Нагадаємо, Харків від самого початку повномасштабного вторгнення зазнає постійних атак з боку РФ. За даними ЗМІ, західні чиновники розглядають останні обстріли як навмисні намагання Кремля зробити місто непридатним для життя та змусити мирних жителів евакуюватися.

До слова, 16 квітня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.

Того ж дня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.