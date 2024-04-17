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Повітряна тривога в Україні — зафіксовано запуск ракет

17 квітня 2024 08:53
оновлено: 09:04
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні — зафіксовано запуск ракет
Ракета в небі. Фото: EPA
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В деяких північних областях України оголосили повітряну тривогу вранці, 17 квітня. Стало відомо, що російські окупанти запустили ракети у бік деяких регіонів. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингових пабліках. 

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Повітряна тривога в Україні 17 квітня

08:49 оголосили повітряну тривогу у Сумській, Чернігівській та Київській областях. Стало відомо, що окупанти випустили ракету у напрямку Чернігова.

08:54 повітряну тривогу оголосили ще у Черкаській та Полтавській областях. 

повітряна тривога в Україні
Скриншот дописів

08:55-08:57 стало відомо про додаткові повітряні цілі на півночі Чернігівщини. 

повітряна тривога в Україні
Скриншот дописів

Нагадаємо, Харків від самого початку повномасштабного вторгнення зазнає постійних атак з боку РФ. За даними ЗМІ, західні чиновники розглядають останні обстріли як навмисні намагання Кремля зробити місто непридатним для життя та змусити мирних жителів евакуюватися. 

До слова, 16 квітня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.

Того ж дня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.

війна
ЗСУ
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети
винищувач
війна в Україні

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