Воздушная тревога в Украине — зафиксирован запуск ракет

Ракета в небе. Фото: EPA

В некоторых северных областях Украины объявили воздушную тревогу утром, 17 апреля. Стало известно, что российские оккупанты запустили ракеты в сторону некоторых регионов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговых пабликах.

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08:49 объявили воздушную тревогу в Сумской, Черниговской и Киевской областях. Стало известно, что оккупанты выпустили ракету в направлении Чернигова.

08:54 воздушную тревогу объявили еще в Черкасской и Полтавской областях.

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08:55-08:57 стало известно о дополнительных воздушных целях на севере Черниговщины.

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Напомним, Харьков с самого начала полномасштабного вторжения подвергается постоянным атакам со стороны РФ. По данным СМИ, западные чиновники рассматривают последние обстрелы как умышленные попытки Кремля сделать город непригодным для жизни и заставить мирных жителей эвакуироваться.

К слову, 16 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.

В тот же день оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.