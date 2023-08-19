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Воздушная тревога в Украине: угроза ракетного обстрела

19 августа 2023 11:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине днем 19 августа: ракетная опасность
В некоторых областях страны существует ракетная опасность
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 августа, около 11:20 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сначала ракетную опасность объявили в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. После этого воздушная тревога распространилась на Киевскую и Житомирскую области.

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Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас опасность есть для таких областей:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.

Также мы писали, что российские захватчики атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. Для этого противник использовал дроны-камикадзе.

Добавим, ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.

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