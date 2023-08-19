Воздушная тревога в Украине днем 19 августа: ракетная опасность

Воздушная тревога в Украине: угроза ракетного обстрела
Сегодня, 19 августа, около 11:20 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога
Сначала ракетную опасность объявили в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. После этого воздушная тревога распространилась на Киевскую и Житомирскую области.
Сейчас опасность есть для таких областей:
Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.
Также мы писали, что российские захватчики атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. Для этого противник использовал дроны-камикадзе.
Добавим, ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.