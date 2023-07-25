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Воздушная тревога сохраняется: угроза тактической авиации РФ

25 июля 2023 04:17
обновлено: 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сохраняется: угроза тактической авиации РФ
Российская авиация в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине продолжает распространяться воздушная тревога ночью, 25 июля. Есть угроза тактической авиации для нескольких восточных областей, а для остальных – угроза БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 25 июля

Обновлено 04:20. "Харьковская, Запорожская области — активность вражеской тактической авиации. Остальные области, в которых объявлена тревога — угроза БпЛА" , — сообщают Воздушные силы.

Обновлено 04:36. Прозвучал отбой угрозы авиации РФ Харьковской и Запорожской областей. В настоящее время сохраняется угроза удара беспилотников для "красных" областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:40. В нескольких областях прозваны отбои тревог.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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