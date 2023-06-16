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Воздушные силы будут сообщать об угрозе российских атак, — Игнат

16 июня 2023 12:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Воздушных силах будут извещать о российских ракетных атаках
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Теперь Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.

Об этом сообщает спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам спикера, Воздушные силы решили извещать о ракетной угрозе в режиме онлайн после того, как получили много запросов от СМИ.

"Очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, предоставляющих информацию. Граждане доверяют тому или иному паблику, и постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует. В Воздушных силах мы тоже, в конце концов, будем это делать (информировать об основных направлениях атак), граждан это беспокоит, и много запросов было у представителей СМИ, которые хотели видеть кроме приложения еще и Воздушные силы", — говорит Игнат.

Напомним, ранее Игнат рассказал, откуда телеграмм-каналы знают о направлениях движения враждебных целей. Он заявил, что данные об обстановке в небе во время воздушных тревог владельцы телеграмм-каналов берут из анонимных источников. Таким образом, они отслеживают направления движения ракет и шахедов.

Добавим, Юрий Игнат рассказывал, могут ли закончиться у Украины ракеты до Patriot.

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