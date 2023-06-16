В Воздушных силах будут извещать о российских ракетных атаках

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: google

Теперь Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.

Об этом сообщает спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Подробности

По словам спикера, Воздушные силы решили извещать о ракетной угрозе в режиме онлайн после того, как получили много запросов от СМИ.

"Очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, предоставляющих информацию. Граждане доверяют тому или иному паблику, и постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует. В Воздушных силах мы тоже, в конце концов, будем это делать (информировать об основных направлениях атак), граждан это беспокоит, и много запросов было у представителей СМИ, которые хотели видеть кроме приложения еще и Воздушные силы", — говорит Игнат.

Напомним, ранее Игнат рассказал, откуда телеграмм-каналы знают о направлениях движения враждебных целей. Он заявил, что данные об обстановке в небе во время воздушных тревог владельцы телеграмм-каналов берут из анонимных источников. Таким образом, они отслеживают направления движения ракет и шахедов.

Добавим, Юрий Игнат рассказывал, могут ли закончиться у Украины ракеты до Patriot.