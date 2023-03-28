Воздушные Силы ВСУ рассказали, сколько вражеских БпЛА удалось "приземлить" ночью
Сегодня ночью, 27 марта, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Противник также использовал авиационные бомбы. Силами и средствами Воздушных сил и ПВО Украины удалось уничтожить 13 БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Атака "шахедами" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.
"Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами", — говорится в сообщении.
В общем враг применил 13 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две КАБ.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и украинского ПВО удалось "приземлить" 13 вражеских воздушных целей:
- 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131";
- один БпЛА "Гранат-4".
Напомним, в ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевской области.
Также мы писали, что в Киеве во время дроновой атаки прогремели взрывы. Они были в Оболонском и Святошинском районах.
Сегодня ночью, 28 марта, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Противник использовал дроны.