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Повітряні сили ЗСУ успішно ліквідували ворожий гелікоптер

14 серпня 2023 08:25
оновлено: 08:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повітряні сили ЗСУ успішно ліквідували ворожий гелікоптер
Гелікоптер Ка-52. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 14 серпня російський противник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Знищення ворожих цілей

Повідомляється, що безпілотники націлювалися на українську територію з напрямку Приморсько-Ахтарська, тоді як ракетні залпи випущені з Чорного моря, можливо з фрегата біля Ялти.

Противник запустив:

  • 15 ударних дронів моделі Shahed-136/131;
  • вісім ракет типу "Калібр".

Завдяки координованим діям українських Повітряних сил та інших оборонних підрозділів всі агресивні об'єкти були знищені. Для забезпечення безпеки застосовувалися ракети зенітної оборони та стрілецьке озброєння.

Однак уламки збитих ракет і безпілотників призвели до загорянь у різних районах Одеси. На цей час на місці події працюють рятувальні служби.

"Близько 05:00 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий гелікоптер (тип уточнюється)", — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Пізніше командир Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що встановлено тип знищеного вертольота. Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

скріншот
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що британські розвідувальні служби зафіксували активізацію російської військової присутності на півдні України. При цьому війська РФ посилили повітряне угруповання гелікоптерами Ка-52.

Також ми повідомляли, що російські окупаційні війська продовжують тероризувати міста України. Так, за 13 серпня противник завдав 2 ракетних, 43 повітряних атак і близько 55 залпових обстрілів, цілями яких стали позиції українських сил і населені пункти України.

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