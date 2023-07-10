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В Генштабе показали, как ВСУ уничтожили боевой танк РФ

10 июля 2023 15:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Генштабе показали, как ВСУ уничтожили боевой танк РФ
Уничтожение русского танка. Фото: скриншот из видео Генштаба ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские военные продолжают уничтожать пришедшего на нашу землю врага. Благодаря совместной работе 45 ОАБр и 63 ОМБр был уничтожен российский танк Т-80.

Соответствующее видео опубликовал Генштаб ВСУ.

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Кадры сопровождались с российской озвучкой, в которой рассказывали о преимуществах такого боевого танка, однако ВСУ умело удалось уничтожить такую "необычную мощь".

Украинцы радостно отреагировали на такое видео, а особенно оценили озвучку.

Скриншот комментариев
Скриншот комментария

Ранее спецназовцы СБУ уничтожили новую партию военной вражеской техники. В результате точного удара было ликвидировано 72 оккупанта.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Украинские военные успешно уничтожают живую силу и технику врага.

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