Воздушные силы ВСУ успешно ликвидировали вражеский вертолет

Вертолет Ка-52. Фото: росСМИ

В ночь на 14 августа российский противник осуществил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Впрочем, Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Сообщается, что беспилотники нацеливались на украинскую территорию с направления Приморско-Ахтарска, тогда как ракетные залпы произведены с Черного моря, возможно с фрегата возле Ялты.

Противник запустил:

15 ударных дронов модели Shahed-136/131;

восемь ракет типа "Калибр".

Благодаря координированным действиям украинских Воздушных сил и других оборонных подразделений, все агрессивные объекты были уничтожены. Для обеспечения безопасности применялись ракеты зенитной обороны и стрелковое вооружение.

Однако обломки сбитых ракет и беспилотников привели к возгораниям в различных районах Одессы. На данный момент на месте происшествия трудятся спасательные службы.

"Около 05:00 14 августа 2023 года на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет (тип уточняется)", — говорится в сообщении Воздушных силы ВСУ.

Позже командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что установлен тип уничтоженного вертолета. Это вражеский ударный вертолет Ка-52.

Сообщение Воздушные сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что британские разведывательные службы зафиксировали активизацию российской военного присутствия на юге Украины. При этом войска РФ усилили воздушную группировку вертолетами Ка-52.



Также мы сообщали, что российские оккупационные войска продолжают терроризировать города Украины. Так, за 13 августа противник нанес 2 ракетные, 43 воздушные атаки и около 55 залповых обстрелов, целями которых стали позиции украинских сил и населенные пункты Украины.