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Повітряна загроза: зафіксовано запуск "шахедів"

2 липня 2023 23:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Запуск БпЛА Shahed вечером, 2 июля
Дрон у повітрі. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні ввечері, 2 липня, зафіксовано запуск БпЛА Shahed з Приморсько-Ахтарська. Повітряну тривогу поки не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повідомляється, що орієнтовний час входження в повітряний простір України — близько півночі. В разі оголошення повітряної тривоги — прямуйте в укриття.

Нагадаємо, зранку 2 липня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. "Почервоніла" значна частина областей. Лунали вибухи у Запорізькій, Миколаївській та Київській областях.

Ми писали, що 2 липня російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони влучили у багатоповерхівку. До того ж під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. В ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу житлового кварталу 50-річний чоловік дістав поранення ніг. 

Також ми писали, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

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