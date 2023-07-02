Запуск БпЛА Shahed вечером, 2 июля

Дрон у повітрі. Фото: соцмережі

В Україні ввечері, 2 липня, зафіксовано запуск БпЛА Shahed з Приморсько-Ахтарська. Повітряну тривогу поки не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Запуск БпЛА Shahed ввечері, 2 липня

Повідомляється, що орієнтовний час входження в повітряний простір України — близько півночі. В разі оголошення повітряної тривоги — прямуйте в укриття.

Нагадаємо, зранку 2 липня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. "Почервоніла" значна частина областей. Лунали вибухи у Запорізькій, Миколаївській та Київській областях.

Ми писали, що 2 липня російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони влучили у багатоповерхівку. До того ж під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. В ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу житлового кварталу 50-річний чоловік дістав поранення ніг.

Також ми писали, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.