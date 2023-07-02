Воздушная угроза: зафиксирован запуск «шахедов»

В Украине вечером, 2 июля, зафиксирован запуск БПЛА Shahed из Приморско-Ахтарска. Воздушную тревогу пока не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые каналы .

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Запуск БпЛА Shahed вечером, 2 июля

Сообщается, что ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины около полуночи. При объявлении воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие.

Напомним, с утра 2 июля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. "Покраснела" значительная часть областей. Раздавались взрывы в Запорожской, Николаевской и Киевской областях.

Мы писали, что 2 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они попали в многоэтажку. К тому же под вражеским огнем оказалась аптека и общепит. В ОВА сообщили, что в результате обстрела жилого квартала 50-летний мужчина получил ранения ног.

Также мы писали, что в течение июня российские кафиры не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.