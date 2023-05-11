"Повне покарання за агресію, щоб не було повторень", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента/telegram

Володимир Зеленський опублікував кадри української незламності. Президент України заявив, що "наша відповідальність — повне покарання за агресію".

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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"Це наша історична відповідальність — сучасних поколінь — зробити невідворотним повне покарання за агресію, щоб запобігти не лише повторенню агресії проти нашої країни, а й новим війнам. Потенційні агресори у світі є. І світ має шукати справедливості, щоб побачити мир повністю захищеним", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прокоментував ймовірний розвиток подій щодо підтримки України після президентських виборів в США. Цю заяву Президент України зробив в інтерв'ю з членами Eurovision News.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, оскільки військові очікують доставки обіцяної допомоги.