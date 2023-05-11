"Полное наказание за агрессию, чтобы не было повторений", — Зеленский
Владимир Зеленский опубликовал кадры украинской несокрушимости. Президент Украины заявил, что "наша ответственность — полное наказание за агрессию".
Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.
Кадры храбрых украинцев
"Это наша историческая ответственность — современных поколений — сделать неотвратимым полное наказание за агрессию, чтобы предотвратить не только повторение агрессии против нашей страны, но и новые войны. Потенциальные агрессоры в мире есть. И мир должен искать справедливости, чтобы увидеть мир полностью защищен", — написал Владимир Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский прокомментировал вероятное развитие событий по поддержке Украины после президентских выборов в США. Это заявление Президент Украины сделал в интервью с членами Eurovision News.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.