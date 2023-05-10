Зеленський показав українських військових, які сміливо борються з окупантами
Президент Володимир Зеленський показав українських військових, які сміливо захищають державу від російських окупантів. Він наголосив, що стійкість кожного солдата змінює історію.
Світлини Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.
Українські воїни
"Стійкість і сміливість кожного нашого солдата знищують ілюзії світу — змінюють історію. Кожен і кожна, хто здобуває Україні успіх у боях, підштовхує світ бути разом із нашою силою, бути по один бік історії з Україною", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 травня, російська армія зменшилась на 690 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, терміни та напрямки просування військ.