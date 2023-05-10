Зеленський показав українських військових, які сміливо борються з окупантами

Український військовий з дроном. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський показав українських військових, які сміливо захищають державу від російських окупантів. Він наголосив, що стійкість кожного солдата змінює історію.

Світлини Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Стійкість і сміливість кожного нашого солдата знищують ілюзії світу — змінюють історію. Кожен і кожна, хто здобуває Україні успіх у боях, підштовхує світ бути разом із нашою силою, бути по один бік історії з Україною", — наголосив Зеленський.

Українська авіація. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український пілот. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові допомагають пораненому бійцю. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, за минулу добу, 9 травня, російська армія зменшилась на 690 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, терміни та напрямки просування військ.