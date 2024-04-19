Атака "шахедів" — повторна повітряна тривога зараз 19 квітня

Повторна повітряна тривога поглинає країну — атака "шахедів"
Повітряна тривога в Україні зараз 19 квітня шириться повторно. Попереджають про ударні безпілотники, які сунуть з Сумської області до інших регіонів у західному напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повторна повітряна тривога зараз 19 квітня
"Група ворожих БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у західному напрямку!" — зазначають військові.
Таким чином в Сумській області оголосили загрозу ударних дронів, однак повітряна тривога охопила також Полтавську та Харківську області.
Оновлено 04:00. Українські захисники повідомляють про рух безпілотників із Сумської області в бік Полтавської. Також вдалося помітити нові дрони на півночі Харківської області, прямують на захід.
Оновлено 04:27. Повітряна тривога поширилась на більшу частину областей, охопивши також Дніпропетровську, Запорізьку й Донецьку.
Своєю чергою українські бійці пишуть про ракетну небезпеку для сходу країни.
Оновлено 04:37. Повітряні сили попереджають про рух безпілотників у Полтавській області на південний захід та в Харківській області — на південь.
Також військові повідомляють про ракету в Миколаївській області, яка летить північно-західним курсом.
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