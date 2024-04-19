Атака "шахедів" — повторна повітряна тривога зараз 19 квітня

Безпілотник летить повітряним простором. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз 19 квітня шириться повторно. Попереджають про ударні безпілотники, які сунуть з Сумської області до інших регіонів у західному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повторна повітряна тривога зараз 19 квітня

"Група ворожих БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у західному напрямку!" — зазначають військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином в Сумській області оголосили загрозу ударних дронів, однак повітряна тривога охопила також Полтавську та Харківську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:00. Українські захисники повідомляють про рух безпілотників із Сумської області в бік Полтавської. Також вдалося помітити нові дрони на півночі Харківської області, прямують на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:27. Повітряна тривога поширилась на більшу частину областей, охопивши також Дніпропетровську, Запорізьку й Донецьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Своєю чергою українські бійці пишуть про ракетну небезпеку для сходу країни.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:37. Повітряні сили попереджають про рух безпілотників у Полтавській області на південний захід та в Харківській області — на південь.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові повідомляють про ракету в Миколаївській області, яка летить північно-західним курсом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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