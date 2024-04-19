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Повторная воздушная тревога поглощает страну - атака "шахедов"

19 апреля 2024 03:50
обновлено: 04:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака "шахедов" - повторная воздушная тревога сейчас 19 апреля
Беспилотник летит воздушным пространством. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 19 апреля ширится повторно. Предупреждают о ударных беспилотниках, которые сдвигаются из Сумской области в другие регионы в западном направлении.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Повторная воздушная тревога сейчас 19 апреля

"Группа враждебных БПЛА на юге Сумщины, двигаются в западном направлении!" — отмечают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, в Сумской области объявили угрозу ударных дронов, однако воздушная тревога охватила также Полтавскую и Харьковскую области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 19 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:00. Украинские защитники сообщают о движении беспилотников из Сумской области в сторону Полтавской области. Также удалось заметить новые дроны на севере Харьковской области, направляющиеся на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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