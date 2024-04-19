Атака "шахедов" - повторная воздушная тревога сейчас 19 апреля

Беспилотник летит воздушным пространством. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине сейчас 19 апреля ширится повторно. Предупреждают о ударных беспилотниках, которые сдвигаются из Сумской области в другие регионы в западном направлении.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Повторная воздушная тревога сейчас 19 апреля

"Группа враждебных БПЛА на юге Сумщины, двигаются в западном направлении!" — отмечают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, в Сумской области объявили угрозу ударных дронов, однако воздушная тревога охватила также Полтавскую и Харьковскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:00. Украинские защитники сообщают о движении беспилотников из Сумской области в сторону Полтавской области. Также удалось заметить новые дроны на севере Харьковской области, направляющиеся на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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