Атака "шахедов" - повторная воздушная тревога сейчас 19 апреля

Повторная воздушная тревога поглощает страну - атака "шахедов"
Воздушная тревога в Украине сейчас 19 апреля ширится повторно. Предупреждают о ударных беспилотниках, которые сдвигаются из Сумской области в другие регионы в западном направлении.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Повторная воздушная тревога сейчас 19 апреля
"Группа враждебных БПЛА на юге Сумщины, двигаются в западном направлении!" — отмечают военные.
Таким образом, в Сумской области объявили угрозу ударных дронов, однако воздушная тревога охватила также Полтавскую и Харьковскую области.
Обновлено 04:00. Украинские защитники сообщают о движении беспилотников из Сумской области в сторону Полтавской области. Также удалось заметить новые дроны на севере Харьковской области, направляющиеся на запад.
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