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Повторные взрывы в Киеве: падение обломков в одном из районов столицы

2 августа 2023 03:05
обновлено: 03:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Киеве: падение обломков в одном из районов столицы
Пожар в Киеве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 2 августа, Киев беспощадно атакуют вражеские БПЛА. Так, после многократных взрывов, предварительно есть информация о падении обломков сбитых дронов в одном из районов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Обновлено 03:06. Кличко сообщил, что предварительно зафиксировано падение обломков БПЛА в Соломенском районе Киева. На место едут экстренные службы.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Об инциденте также сообщают и в КМВА. Там отметили, что экстренные службы уже работают.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 03:13. "В Соломенском районе столицы есть повреждение нежилого помещения из-за падения обломков, а в Святошинском - горит дерево" , - сообщил городской голова Кличко.

В КМВА добавили, что данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 03:15. В настоящее время воздушная тревога сохраняется в Киевской, а также Киеве, и Одесской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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