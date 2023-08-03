Повторные взрывы в Киевской области ночью 3 августа: детали удара РФ

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Ночью, 3 августа, в Киевской области снова слышны взрывы. Предварительно работает ПВО по БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Повторные взрывы в Киевской области ночью 3 августа

Обновлено 02:48. В Киевской области слышны звуки взрывов. По предварительным данным, работает ПВО по БпЛА.

Обновлено 02:50. В большинстве областей Украины прозвучали отбои тревог. Однако в Киевской, а также Киеве и Черниговской областях опасность продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вблизи Киева ночью, 3 августа, раздаются мощные взрывы. По официальным данным, в Киевской области на подступах к столице работают силы ПВО.

Также мы писали, что ночью, 3 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Киевская, Черниговская, Полтавская и другие области. Есть угроза атаки вражеских БПЛА.

Добавим, что Россия не перестает терроризировать мирных украинцев. Так, минувшей ночью Киев атаковали вражеские БпЛА. Есть информация о падении обломков сбитых дронов в нескольких районах столицы.