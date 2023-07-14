Дим у небі після вибуху. Ілюстративне фото: google.com

Вночі, 14 липня, чути повторні вибухи в Одеській області. Також наразі в Україні в кількох областях зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Одеській області вночі 14 липня

Оновлено 02:40. Пролунали повторні вибухи в Одеській області.

Оновлено 02:44. Тим часом ворог атакує Україну під час грози. Також в Чорному морі на бойовому чергуванні чатують два ракетоносії з "калібрами".

Нагадаємо, що в Херсоні вночі, 14 липня, пролунали потужні вибухи. Також в низці областей України зберігається повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що вночі, 14 липня, в Дніпропетровській та Одеській областях прогриміли вибухи. Також в Україні зберігається повітряна тривога в окремих областях.

Додамо, що в Кривому Розі вночі, 14 липня, пролунали вибухи. Також в низці областей триває повітряна тривога.