Повторные взрывы в Одесской области: вражеская атака
Ночью, 14 июля, слышны повторные взрывы в Одесской области. Также в Украине в нескольких областях сохраняется воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одесской области ночью 14 июля
Обновлено 02:40. Раздались повторные взрывы в Одесской области.
Обновлено 02:44. Тем временем враг атакует Украину во время грозы. Также в Черном море на боевом дежурстве поджидают два ракетоносителя с "калибрами".
Напомним, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.
Также мы сообщали, что в ночь на 14 июля в Днепропетровской и Одесской областях прогремели взрывы. Также в Украине сохраняется воздушная тревога в отдельных областях.
Добавим, что в Кривом Роге ночью, 14 июля, раздались взрывы. Также в ряде областей идет воздушная тревога.