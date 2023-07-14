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Повторные взрывы в Одесской области: вражеская атака

14 июля 2023 02:39
обновлено: 02:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области ночью 14 июля
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 14 июля, слышны повторные взрывы в Одесской области. Также в Украине в нескольких областях сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области ночью 14 июля

Обновлено 02:40. Раздались повторные взрывы в Одесской области.

Обновлено 02:44. Тем временем враг атакует Украину во время грозы. Также в Черном море на боевом дежурстве поджидают два ракетоносителя с "калибрами".

Напомним, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.

Также мы сообщали, что в ночь на 14 июля в Днепропетровской и Одесской областях прогремели взрывы. Также в Украине сохраняется воздушная тревога в отдельных областях.

Добавим, что в Кривом Роге ночью, 14 июля, раздались взрывы. Также в ряде областей идет воздушная тревога.

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