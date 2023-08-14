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Генштаб прозвітував, скільки разів за добу РФ обстріляла позиції ЗСУ та міста України

14 серпня 2023 07:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генштаб прозвітував, скільки разів за добу РФ обстріляла позиції ЗСУ та міста України
Обстріл із реактивних систем залпового вогню. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати міста України. Так, минулої доби противник завдав 2 ракетних, 43 повітряних атаки і близько 55 залпових обстрілів, цілями яких стали позиції українських сил і населені пункти України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Генштаб повідомляє, що в результаті агресивних дій РФ багато мирних жителів, включаючи дітей, отримали поранення або загинули. Кілька житлових об'єктів та цивільних споруд було зруйновано. Вся Україна, як і раніше, перебуває під загрозою ракетних та повітряних атак.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожі сили обстрілювали понад 15 населених місць за допомогою мінометів та артилерії. У районі на південний схід від Андріївки в Луганській області були помічені спроби противника просунутися вперед, але вони були невдалими.

На Лиманському напрямку ворог виконав повітряні удари на околицях Білогорівки на Луганщині та Веселого на Донеччині, а також обстріляв понад 15 населених пунктів. На Бахмутському напрямку, біля Андріївки та Кліщіївки ворог намагався повернути втрачені позиції, проте безрезультатно.

На Авдіївському напрямку українські оборонні сили успішно опираються атакам, попри інтенсивні обстріли з боку супротивника. Така сама ситуація спостерігається в районі міста Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку було зафіксовано спроби противника повернути втрачені позиції поблизу Старомайорського, але вони не мали успіху.

На Запорізькому напрямку, на схід від Роботиного, та на Херсонському напрямку в районах Зеленого Гаю, Одрадокам'янки та Білозерки противник також намагався провести агресивні операції, включаючи повітряні удари.

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Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 13 серпня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Під ворожий вогонь потрапили Торецьк та Сіверськ. Внаслідок чергової атаки РФ постраждали люди. За цим фактом прокуратура вже розпочала досудове розслідування.

Крім того, російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

Також ми писали, що у неділю, 13 серпня, російські окупанти обстріляли селище Широка Балка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу кількість жертв російських сил зросла, а в лікарні помер 12-річний хлопчик.

 

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