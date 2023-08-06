Повторный удар РФ по Хмельницкой области ночью 6 августа: раздаются взрывы

Взрывы раздаются в ночном городе. Фото: google.com

Сегодня ночью, 6 августа, в Хмельницкой области слышен ряд громких взрывов. В регионе также есть угроза удара БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Хмельницкой области ночью 6 августа

Обновлено 01:27. Раздается серия взрывов в Хмельницкой области.

Также о взрывах в Хмельницкой области сообщают в Хмельницкой ОВА. Там утверждают, что работает ПВО.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

Обновлено 01:35. В настоящее время продолжается воздушная тревога в Украине. Есть опасность удара ракет и БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 6 августа, появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Регион отбивается от БпЛА, там работает ПВО.

Также мы сообщали, что в Винницкой области прогремели взрывы ночью, 6 августа. Предварительно работает ПВО в регионе. Также в большинстве областей сохраняется воздушная тревога.

Также мы писали, что ночью 6 августа появилась информация о запуске ракет с моря. В Одесской области объявили о ракетной опасности. Также в большинстве областей Украины идет воздушная тревога.