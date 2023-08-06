Повторный удар РФ по Хмельницкой области ночью 6 августа: раздаются взрывы

Повторный удар РФ по Хмельницкой области: раздаются взрывы
Сегодня ночью, 6 августа, в Хмельницкой области слышен ряд громких взрывов. В регионе также есть угроза удара БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой области ночью 6 августа
Обновлено 01:27. Раздается серия взрывов в Хмельницкой области.
Также о взрывах в Хмельницкой области сообщают в Хмельницкой ОВА. Там утверждают, что работает ПВО.
Обновлено 01:35. В настоящее время продолжается воздушная тревога в Украине. Есть опасность удара ракет и БПЛА.
Напомним, что ночью, 6 августа, появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Регион отбивается от БпЛА, там работает ПВО.
Также мы сообщали, что в Винницкой области прогремели взрывы ночью, 6 августа. Предварительно работает ПВО в регионе. Также в большинстве областей сохраняется воздушная тревога.
Также мы писали, что ночью 6 августа появилась информация о запуске ракет с моря. В Одесской области объявили о ракетной опасности. Также в большинстве областей Украины идет воздушная тревога.