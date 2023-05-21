ПВО приземлила беспилотники, которые атаковали Днепропетровскую область

Российский беспилотник. Фото: росСМИ

Вчера, 20 мая, украинские силы ПВО сбили беспилотники, которые атаковали Днепропетровскую область. Их приземлили над Синельниковским и Павлоградским районами.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Лукашук рассказал, что ночь в области прошла без обстрелов, однако к утру военные РФ из тяжелой артиллерии атаковали Никопольский район.

Они ударили по Мировской громаде. В настоящее время последствия устанавливаются. К счастью, люди не пострадали.

"Вчера поздно вечером наши крутые силы ПВО сбили над Синельниковским и Павлоградским районами вражеские беспилотники. Спасибо, что оберегаете!" — рассказал Лукашук.

Напомним, вчера, 20 мая, российские оккупационные войска нанесли мощные удары по территории Донецкой области. В частности, в результате обстрелов города Торецк пострадал 11-летний ребенок.

Также мы писали, что 20 мая российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Добавим, российские оккупанты в течение 19 мая обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. В Купянском районе погиб один человек, еще один гражданский с ранениями был госпитализирован.