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ППО РФ не справляється з атаками дронів, — британська розвідка

31 серпня 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ППО РФ не справляється з атаками дронів, — британська розвідка
Атака дронів у Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 31 серпня територія Росії зазнала масованої атаки дронами-вбивцями, що стала найбільшою з початку війни. При цьому російська ППО не справляється із подібними атаками.

Про це йдеться у звіті британської розвідки

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У повідомленні зазначається, що інциденти зафіксовані у Москві, Брянську, Рязані, а також на військовому аеродромі біля Пскова, розташованого біля кордону з Естонією. За попередніми даними, у Пскові кілька військових вантажних машин могли отримати пошкодження. За останній місяць влітку 2023 року небо Росії було порушено 25 разів атакуючими дронами.

Згідно з даними з Великої Британії, значна кількість безпілотників успішно досягла своїх цільових точок, що вказує на потенційні проблеми в системі протиповітряної оборони Росії.

У британській розвідці припускають, що у відповідь на загрозу, що посилюється, Росія, можливо, вживе заходів щодо зміцнення свого повітряного простору в районі між Україною та столицею. Попередні атаки призвели до того, що російська авіація була розсортована з різних баз. Проте останні напади показали, що дальність польоту дронів значна, що ускладнює їхню дислокацію.

Британське Міністерство оборони припускає, що Росія може розглянути варіанти розміщення додаткових протиповітряних комплексів на аеродромах.

Нагадаємо, що вранці 31 серпня у напрямку Москви збили безпілотник. Через це одразу три міжнародні аеропорти затримують десятки рейсів.

Також ми повідомляли, що 29 серпня близько 23:30 прозвучала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові у РФ. В результаті нібито атаки БпЛА, там спалахнула пожежа, щобільше, вибухи лунають досі.

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