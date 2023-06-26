Пригожин мог договориться с Путиным об отставке Шойгу, — ISW

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Среди пунктов соглашения между Евгением Пригожиным и российскими властями есть смена руководства минобороны РФ. Сергея Шойгу, по слухам, мог бы заменить Алексей Дюмин.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики Института подчеркнули, что договоренности Евгения Пригожина с Владимиром Путиным через Александра Лукашенко могут включать и смену руководства министерства обороны РФ.

По крайней мере, министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова никто не видел с тех пор, как ЧВК "Вагнер" начал свой "Марш справедливости".

Кто может стать министром обороны

По слухам в некоторых российских источниках, Шойгу может заменить бывший охранник Путина Алексей Дюмин, возглавлявший:

Силы спецопераций РФ;

Тульскую область России.

Впрочем, какие-либо изменения в руководстве минобороны означали бы значительную победу Евгения Пригожина.

Что известно о бунте Пригожина

Напомним, что ночью 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" по пересечению КПП, где им даже не пытались препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК потребовал встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России, откуда "вагнеровцы" двинулись дальше на Москве

Но вечером того же дня Евгений Пригожин заявил о завершении бунта и о возвращении своих наемников в полевые лагеря.

После того, начиная с вечера 24 июня, Пригожин не выходит на связь. В последний раз его видели, когда он покидал российский город Ростов на автомобиле.